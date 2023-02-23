Газманов заявил, что Пугачева его разочаровала своими высказываниями против РФ

Олег Газманов разочарован действиями своей коллеги по сцене Аллы Пугачевой, которая позволила себе высказываться против России и соотечественников.

Исполнитель Олег Газманов не стал скрывать, что Алла Пугачева его сильно разочаровала, когда стала высказываться против России и ее жителей.

Он поделился мнением по поводу в студии Ютуб-шоу "Алена, блин!".

Музыкант воспринял антироссийские высказывания Пугачевой с большой горечью и разочарованием в коллеге.

Артисту непонятно, как Алла Борисовна может так плохо относится к своей родине и российским поклонникам.