Александр Розенбаум считает героями матерей-одиночек

Артист заявил, что героизм это не обязательно невероятные достижения. Иногда это слово отражает ежедневную кропотливую работу.

Народный артист РФ Александр Розенбаум в интервью 5-tv.ru высказал мнение, что воспитывающая ребенка в одиночку женщина - настоящая героиня.

Певец считает, что геройство — не обязательно невероятные подвиги или достижения. Достаточно просто делать свое дело правильно и добиваться в нем результатов.

Например, воспитать женщине ребенка, даже если та не одинока, тоже геройство, — заявил Александр Розенбаум на концерте «Ты мой герой!», который прошел в Крокус Сити Холле.

Особенно по-геройски, считает артист, - воспитать ребенка в одиночку. Женщину в таком случае можно считать четыреждые героиней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Розенбаум выступил перед российскими ракетчиками в Алтайском крае. Военные встретили своего кумира караваем, вручили ему приятные подарки - от командования и личного состава ракетного соединения.