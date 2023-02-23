Макгрегор: Киев ждёт разгром из-за применения «тактики Суворова» Россией
Американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал о причинах будущего военного поражения Украины.
Полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор утверждает, что в российской истории существует множество талантливых генералов и полководцев, проверенные тактики которых войска РФ могут перенимать для их применения в спецоперации на Украине.
По мнению Макгрегора, войска России могут использовать тактику Александра Суворова, впервые применённую против французской армии Наполеона.
Дуглас Макгрегор напоминает, что Суворов выставлял существенное количество русских стрелков на переднем фланге с целью создания дымовой завесы от интенсивного огня, что помогало скрывать местоположение ключевых сил отечественной армии, позволяя ей атаковать молниеносно.
Американский военный уверен, что если нынешние войска России применят тактику Александра Суворова, то армию Украины ждёт неминуемый разгром.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Клявер и Костюшкин готовят к выходу новую песню для фанатов группы Чай вдвоем
Несмотря на то, что группа "Чай вдвоем" перестала существовать в 2012 году, ее экс-участники решили записать соместную песню, посвятив ее поклонникам музыкального коллектива, который распался.Подробнее...
-