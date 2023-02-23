Американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал о причинах будущего военного поражения Украины.

Полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор утверждает, что в российской истории существует множество талантливых генералов и полководцев, проверенные тактики которых войска РФ могут перенимать для их применения в спецоперации на Украине.

По мнению Макгрегора, войска России могут использовать тактику Александра Суворова, впервые применённую против французской армии Наполеона.

Дуглас Макгрегор напоминает, что Суворов выставлял существенное количество русских стрелков на переднем фланге с целью создания дымовой завесы от интенсивного огня, что помогало скрывать местоположение ключевых сил отечественной армии, позволяя ей атаковать молниеносно.

Американский военный уверен, что если нынешние войска России применят тактику Александра Суворова, то армию Украины ждёт неминуемый разгром.