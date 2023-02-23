Столтенберг: страны НАТО истощили запасы снарядов для поставок Украине
Йенс Столтенберг признал, что государства Североатлантического альянса имеют трудности с поставками боеприпасов Киеву.
Вечером четверга глава НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы данного блока истощили свои запасы снарядов для артиллерии, которые поставляются в Украину. По мнению Столтенберга, участники Североатлантического альянса должны интенсифицировать производство боеприпасов в своих странах для их передачи подразделениям ВСУ.
Накануне американская газета Reuters сообщила, что администрация Джо Байдена предупредила офис Зеленского о неспособности США вечно помогать украинским войскам оружейными поставками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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