NYT: Британия закупает боеприпасы для Киева через тайных посредников
Минобороны Британии создало тайную группу, закупающую снаряды для украинских военных.
Газета New York Times сообщила, что после начала российской СВО в Украине Министерство обороны Великобритании создало тайную группу, которую ищет снаряды советского образца по всему миру, закупая их у посредников для последующих поставок на вооружение украинским войскам.
По данным NYT, ранее британская тайная группа попыталась купить сорок тысяч советских артснарядов у компании в Пакистане, оплатив покупку через румынского посредника, однако сделка сорвалась по логистическим причинам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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