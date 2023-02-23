NYT: Британия закупает боеприпасы для Киева через тайных посредников

Минобороны Британии создало тайную группу, закупающую снаряды для украинских военных.

Газета New York Times сообщила, что после начала российской СВО в Украине Министерство обороны Великобритании создало тайную группу, которую ищет снаряды советского образца по всему миру, закупая их у посредников для последующих поставок на вооружение украинским войскам.

По данным NYT, ранее британская тайная группа попыталась купить сорок тысяч советских артснарядов у компании в Пакистане, оплатив покупку через румынского посредника, однако сделка сорвалась по логистическим причинам.