При крушении вертолёта в иранском городе Бафт погиб советник министра спорта Ирана
Советник министра спорта Ирана Исмаил Ахмади погиб при крушении вертолёта в иранском городе Бафт на юге страны.
В четверг, 23 февраля 2023 года, заместитель губернатора провинции Керман по политическим вопросам Рахман Джалали сообщил о том, что в результате крушения вертолёта в городе Бафт скончался советник главы Министерства спорта Исламской Республики Иран Исмаил Ахмади.
Джалали отметил, что ещё 12 пассажиров потерпевшего крушение летательного аппарата, включая министра спорта Ирана Сейеда Хамида Саджади Хазаве, получили ранения, все они госпитализированы в местные учреждения здравоохранения.
Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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