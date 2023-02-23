Лукашенко: Польша выстрелила себе в ногу санкциями против фур из Беларуси
Александр Лукашенко высказался о нежелании правительства Польши пускать белорусские грузовики на территорию своей страны.
В четверг вечером Александр Лукашенко дал интервью представителям китайских информагентств, где прокомментировал санкции Польши в отношении Беларуси, в рамках которых белорусские грузовые автомобили больше не могут въезжать на территорию польского государства.
По мнению Лукашенко, подобными ограничительными мерами администрация Варшавы выстрелила сама себе в ногу, нанеся ущерб собственной экономике.
Также Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова к полномасштабному сотрудничеству со странами, которые хотят экономически взаимодействовать с Минском на равных условиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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