Лукашенко: Польша выстрелила себе в ногу санкциями против фур из Беларуси

Александр Лукашенко высказался о нежелании правительства Польши пускать белорусские грузовики на территорию своей страны.

В четверг вечером Александр Лукашенко дал интервью представителям китайских информагентств, где прокомментировал санкции Польши в отношении Беларуси, в рамках которых белорусские грузовые автомобили больше не могут въезжать на территорию польского государства.

По мнению Лукашенко, подобными ограничительными мерами администрация Варшавы выстрелила сама себе в ногу, нанеся ущерб собственной экономике.

Также Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова к полномасштабному сотрудничеству со странами, которые хотят экономически взаимодействовать с Минском на равных условиях.