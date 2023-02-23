Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готова ответить на агрессию
Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской армии отвечать на агрессивные действия соседних стран.
По данным Александра Лукашенко, сейчас на границах Беларуси в Польше, Литве и Украине активно увеличивается численность вооружённых группировок, однако их всё ещё недостаточно для втягивания белорусского государства в военный конфликт.
Лукашенко подчёркивает, что народ и военнослужащие Беларуси не желают войны, однако готовы отвечать на любую агрессию, отстаивая суверенитет и независимость собственного государства. Также Александр Лукашенко уверен, что в случае ответа на начатую в отношении Беларуси агрессию Минск поддержит всё мировое сообщество, включая Китая.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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