Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готова ответить на агрессию

Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской армии отвечать на агрессивные действия соседних стран.

По данным Александра Лукашенко, сейчас на границах Беларуси в Польше, Литве и Украине активно увеличивается численность вооружённых группировок, однако их всё ещё недостаточно для втягивания белорусского государства в военный конфликт.

Лукашенко подчёркивает, что народ и военнослужащие Беларуси не желают войны, однако готовы отвечать на любую агрессию, отстаивая суверенитет и независимость собственного государства. Также Александр Лукашенко уверен, что в случае ответа на начатую в отношении Беларуси агрессию Минск поддержит всё мировое сообщество, включая Китая.