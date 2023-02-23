Дочь Александра Малинина Устинья поет в Лондоне русские романсы

Девушка продолжает писать свои посты на русском языке и выкладывать русские романсы в блог в своем исполнении.

Дочь Александра Малинина Устинья давно живет за границей и выступает в оперных театрах.

При этом, несмотря на скептическое отношение к русской культуре из-за напряженной ситуации в мире, своего происхождения не скрывает, сообщает Рrozvezd.

В профиле девушка в соцсетях указала, что она - русское сопрано. Устинья продолжает писать свои посты на русском языке и выкладывать русские романсы в блог в своем исполнении.

Кроме прекрасного голоса, Устинья Малинина имеет хорошую эрудицию и периодически дает поклонникам психологические советы.

В частности, она учит, как повысить свою самооценку и добиться поставленных целей.