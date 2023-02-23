Финляндия передаст Украине три машины разминирования на базе Leopard

Финляндия хочет поставить Украине три танка Leopard 2, сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола в Twitter в четверг, 23 февраля.

На танках нет пушек, но они оснащены пулеметами, сообщил министр на пресс-конференции, добавив, что машины специально предназначены для разминирования.

Согласно сообщениям государственной телерадиокомпании Yle, 6 из примерно 200 танков Leopard 2 в Финляндии являются машинами для разминирования.

Также будут проведены учебные курсы по использованию и обслуживанию танков, сообщается в пресс-релизе министерства.

В то же время правительство заявило о дальнейших поставках оружия Киеву.