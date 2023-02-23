Арбенина сумела обуздать зрителя, рвавшегося со скандалом на сцену

Певица успокоила зрителей и охранников, попросила их не вмешиваться. Солистка даже исполнила композицию, пока незваный гость сидел на сцене.

На концерте группы «Ночные снайперы» в Чите чуть не разразился скандал. Мужчина средних лет растолкал зрителей, охранников, поднялся на сцену и схватил микрофон.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Экспресс Газету, мужчина, предположительно, был нетрезв. Он заявил, что на Украине погиб его родной брат.

Диана Арбенина успокоила зрителей и охранников, попросила их не вмешиваться. Солистка даже исполнила композицию, пока незваный гость сидел на сцене.

Мужчина перестал шуметь и ушел. При этом заявил при этом, что готов оказать Диане любую поддержку.