Путин подписал закон об ограничении дисконта российской нефти Urals

Владимир Путин ратифицировал закон об ограничении дисконта в отношении нефти Urals для расчёта налогов.

23 февраля Владимир Путин активировал закон об ограничении дисконта стоимости российской нефти Urals для налоговых расчётов от продажи энергоресурсов за рубеж.

Согласно закону, в случае, если марка Urals окажется дороже элитного сорта нефти Brent свыше чем на 34 доллара за баррель в апреле, то для удобного расчёта налогов стоимость Urals в РФ будет указана как цена Brent за вычетом 34-ёх долларов.

В мае стоимость российской нефти Urals также будет определяться в соотношении с маркой Brent, однако вычитаться будет 31 доллар, в июне - 28 долларов, а в июле - 25.