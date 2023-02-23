Автодом Geely начнет выпуск электромобилей под брендом Galaxy

Китайская компания Geely Auto заявила в четверг, что планирует выпустить семь электрифицированных моделей под новым премиальным брендом в ближайшие два года.

В заявлении компании говорится, что из семи моделей, запланированных для бренда Geely Galaxy с собственной аккумуляторной системой, три будут полностью электрическими, а четыре — гибридными.

Geely поставит гибридный внедорожник L7 и гибридный седан L6 во втором и третьем кварталах 2023 года, а полностью электрический E8 — в четвертом квартале.