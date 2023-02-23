У Веры Брежневой обнаружились в России большие долги
2023-02-23 20:37
Журналисты выяснили, что у певицы в РФ осталась недвижимость и бизнес. А налоговой она задолжала 193 тысячи рублей.
Певица Вера Брежнева покинула Россию год назад. Но в этой стране у певицы осталась как недвижимость, так и бизнесы.
А теперь стало известно и про долги по налогам.
Журналисты КП выяснили, что у звезды, которая числится в базе налогоплательщиков как Вера Киперман (по фамилии бывшего мужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана), долг по налогам составляет 193 тысячи рублей.
Вместе с мужем, продюсером Константином Меладзе, Вера сейчас живет в Италии на собственной вилле.
Особняк расположен возле самого большого озера в этой стране – Гард. Подобные дома в Италии оцениваются от 800 тысяч евро.
Опубликовано: Светлана Гарусева