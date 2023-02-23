В Испании с недавних пор женщины получили право на оплачиваемый менструальный отпуск

На прошлой неделе Испания стала первой страной в Европе, предоставившей работникам право на оплачиваемый менструальный отпуск

В Испании с недавних пор работницы могут отпроситься с работы из-за болезненных симптомов месячных.

США и Великобритания в настоящее время не предлагают это пособие в качестве стандартного.

Но есть надежда, что правительства других стран вдохновятся Испанией, а также Японией, Тайванем, Индонезией, Южной Кореей и Замбией, чтобы учесть влияние циклов на женское здоровье.

Исследования показали, что игнорирование на рабочих местах воздействия менструаций на работника также значительно влияет на производительность.

Женщины, у которых менструация, как правило, испытывают боль в это время, и это делает их менее продуктивными.

Например, голландский опрос, проведенный в 2019 году среди 32 748 женщин, показал, что болезненные, изнурительные или тяжелые женские циклы привели к потере производительности на девять дней на человека в год.

Помимо преимуществ для производительности, оказывается, есть и настоящие плюсы для здоровья, когда женщинам предоставляется возможность не работать или работать дома во время месячных.

Ле'Найс Бразерс — преподаватель йоги, дипломированный диетолог:

Мы больше нуждаемся в отдыхе во время месячных, особенно в первые один или два дня, когда уровень эстрогена — нашего феминизирующего, стимулирующего гормона — находится на самом низком уровне. Работа на дому позволяет вам работать в своем собственном темпе, даже просыпаться немного позже, без стресса, связанного с учетом времени поездки на работу.

Возможность работать в своей среде также может помочь женщинам, которые страдают от специфических заболеваний, влияющих на их репродуктивную систему и способных сделать их месячные более болезненными.

Такая гибкость помогает людям с эндометриозом, аденомиозом, миомой и болезненными или тяжелыми менструациями, которые могут испытывать беспокойство по поводу выхода на работу во время месячных. Работа на дому означает, что если вы боретесь с менструальными болями, легко положить грелку на колени или прилечь в перерывах между встречами.

Когда женщина работает из дома, она может чувствовать, что лучше контролирует свой день.

Некоторые работницы с очень обильными месячными обнаружили, что они меньше беспокоятся о возможных протечках и / или кровотечениях через одежду, потому что им легко быстро сменить одежду.

Кроме того, работа на дому означает, что женщина сможет включить необхдимые перерывы в свой распорядок дня.

Как только она закончит работать, то может сразу принять горячую ванну или душ или забраться прямо в постель.

Преимущества бесконечны, и к каждому из них следует относиться серьезно.

Когда речь идет о работающих женщинах, у которых менструация, необходимы понимание и гибкость со стороны руководства.

Оплачиваемый менструальный отпуск должен стать стандартом для всех, независимо от того, в какой стране живут женщины. И это совершенно разумные требования.