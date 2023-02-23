Турецкий генерал Карауз: Украина не рискнет наносить удары вглубь России
2023-02-23 22:09
Генерал Вооруженных сил Турции в отставке Юджель Карауз заявил, что поставки западных дальнобойных ракет Украине предусматривают не оборону, а нападение.
Он уточнил, что западные страны даже не скрывают этого, когда отправляют Украине ракеты большого радиуса действия.
Вместе с тем генерал уверен, что украинские военные не рискнут наносить удары вглубь России даже при наличии таких вооружений.
Карауз подчеркнул, что такие действия будут неблагоразумными, а украинские власти хорошо знают о последствиях подобных атак.
Опубликовано: Светлана Репина