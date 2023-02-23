Украина по инициативе Зеленского ввела санкции против всех российских банков на 50 лет

Согласно информации, размещенной на сайте Верховной Рады, Украина ввела санкции в отношении всех российских банков.

С такой инициативой 22 февраля выступил украинский президент Владимир Зеленский. Срок действия ограничений составляет 50 лет.

Санкции затронули Центробанк России, все российские банки, небанковские кредитные структуры и операторов платежных систем.

Ограничения предусматривают блокировку любых действий с активами российских банков, запрет на корреспондентские отношения с ними и на приобретение их ценных бумаг, а также прекращение обслуживания электронных средств платежей и выполнения финансовых обязательств.