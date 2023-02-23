РВ: в Крыму взорвали железнодорожные пути неподалеку от Симферополя

Портал «Русская весна» сообщает, что на Крымском полуострове взорвана часть железнодорожных путей.

Сообщается, что из-за подрыва повреждена железная дорога у населенного пункта Почтовое, который находится в 12 км от Симферополя.

На данный момент из-за повреждения путей движение составов по этой ветке пришлось приостановить.

Согласно информации портала, задержан поезд из Санкт-Петербурга, в котором находятся 166 пассажиров, а также два электропоезда пригородного сообщения.