РВ: в Крыму взорвали железнодорожные пути неподалеку от Симферополя
2023-02-23 22:43
Портал «Русская весна» сообщает, что на Крымском полуострове взорвана часть железнодорожных путей.
Сообщается, что из-за подрыва повреждена железная дорога у населенного пункта Почтовое, который находится в 12 км от Симферополя.
На данный момент из-за повреждения путей движение составов по этой ветке пришлось приостановить.
Согласно информации портала, задержан поезд из Санкт-Петербурга, в котором находятся 166 пассажиров, а также два электропоезда пригородного сообщения.
Опубликовано: Светлана Репина