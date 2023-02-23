Блащак: Польша укрепляет границы с РФ и Беларусью противотанковыми ежами
2023-02-23 22:47
Мариуш Блащак сообщил о начале строительства оборонительных заграждений на границе Беларуси и России.
23 февраля польский министр обороны Мариуш Блащак публично заявил, что Польша приступила к упреждающему возведению заградительных сооружений на смежных участках с российской и белорусской границами. По словам Блащака, в частности польские пограничники размещают возле подступов к РФ и Беларуси противотанковые ежи.
Глава польского Минобороны утверждает, что заградительные сооружения интенсивнее всего возводятся на границах с российской Калининградской областью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей