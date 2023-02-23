Блащак: Польша ставит противотанковые ежи на границе с Беларусь и Россией в целях обороны

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе страны с Беларусью и Россией устанавливаются противотанковые заграждения.

Такие действия он объяснил желание польской стороны защитить свои границы, а также целями сдерживания.

По словам Блащака, первые укрепления начали устанавливать на границе Польши с российкой Калининградской областью.

Он также опубликовал фото, на которых видны бетонные укрепления и противотанковые ежи, установленные на дорогах.