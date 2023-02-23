В турецкой провинции Хатай произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Подземные толчки были зафиксированы не только в Турции, но и в приграничных сирийских районах.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Она располагался в 9 км от турецкого города Антакья и в 73 км от сирийской Латакии.

Накануне в восточной частиТурции было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.