В турецкой провинции Хатай произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9
2023-02-23 23:08
По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Подземные толчки были зафиксированы не только в Турции, но и в приграничных сирийских районах.
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Она располагался в 9 км от турецкого города Антакья и в 73 км от сирийской Латакии.
Накануне в восточной частиТурции было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Опубликовано: Светлана Репина