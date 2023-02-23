Нуланд: США рассматривают возможность поставок истребителей пятого поколения на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти рассматривают вопрос поставок истребителей на Украину.

Она пояснила, что речь идет об истребителях пятого поколения, способных обеспечить долгосрочные потребности Украины.

Ранее о подвижках в вопросе поставок истребителей украинским военным говорил глава комитета по иностранным делам Конгресса США Майкл Маккол.

Между тем на Украине неоднократно заявляли, что западные страны со временем начнут передавать истребители Киеву.