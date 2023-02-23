Вы можете подать заявку на полет в космос на гелиевом шаре за 180 000 долларов

Японский стартап Iwaya Giken представил свой коммерческий космический корабль, запуск которого ожидается в этом году.

Капсула может подняться на 15 миль в небо с помощью гелиевого шара, откуда открывается вид на космос и землю.

Стоимость полетов начинается от 180 000 долларов, но генеральный директор Кейсуке Ивая хочет снизить цену до десятков и тысяч.

Благодаря японскому стартапу полет в космос может в конечном итоге стать реальным опытом, даже если вы не миллионер или миллиардер.

Ивайя хочет вывести освоение космоса на новый уровень.

Он сказал, что его цель — сделать коммерческие космические путешествия, которые могут стоить миллионы долларов, более доступными.

Космический корабль, над которым ведется работа с 2012 года, включает в себя герметичную кабину шириной 4,9 фута с двумя сиденьями: одно для пилота, а другое для пассажира.

Он поднимается воздушным шаром, работающим на гелии, который, по словам компании, может подниматься на высоту до 15 миль в небо, что является серединой стратосферы.

На этой высоте — выше, чем может летать реактивный самолет — пассажиры смогут увидеть изгиб земли, и ничто не будет загораживать обзор.

В салоне есть несколько больших окон, чтобы пассажиры могли наблюдать за космосом сверху и землей снизу.

Кабина, изготовленная из пластика, будет устойчива к перепадам температуры и давления воздуха.

Взлетев из порта для воздушных шаров на Хоккайдо, космический корабль поднимется в течение двух часов, зависнет над землей еще на час и завершит часовой спуск обратно на землю.

Гелий, используемый для подъема космического корабля, будет многоразовым, говорится в сообщении компании.

Космический корабль ограничен полетами над японской землей и воздушным пространством.

В рамках своего плана по "демократизации космоса" генеральный директор Ивайя сказал, что участникам не нужны миллиарды на их банковском счете, чтобы летать.

По его словам, обширная подготовка и технические языковые навыки также не требуются.

По словам Ивайи, когда космический корабль будет запущен в конце этого года, полет будет стоить примерно 180 000 долларов, хотя в конечном итоге он сократится до десятков тысяч долларов.

Заинтересованные гонщики должны до конца августа подать заявку на полет на космическом корабле.

Первые пять пассажиров будут объявлены в октябре, каждый рейс с интервалом в неделю, если позволит погода.