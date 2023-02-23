Daily Mail: Германия приготовила Украине неприятный сюрприз к годовщине спецоперации
2023-02-23 23:47
Издание Daily Mail сообщает, что в Берлине в ближайшие дни планируется провести митинги в поддержку переговоров России и Украины.
По информации издания, это может повлиять на позицию немецких властей по поводу поставок оружия на Украину.
Организаторы митингов намерены призвать к остановке эскалации украинского конфликта и прекращению поставок вооружений Киеву.
По мнению журналистов, сами мероприятия и их последствия могут оказаться неприятным сюрпризом для украинских властей.
Опубликовано: Светлана Репина