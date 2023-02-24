Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер перепутала Обаму с Байденом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер случайно назвала действующим президентом США Барака Обаму.

Во время брифинга для представителей СМИ Жан-Пьер сказала, что «президент Барак Обама менее часа назад сделал заявление».

Речь шла о поезде, который перевозил химические отходы и сошел с рельсов в американском штате Огайо.

Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за свою оговорку, которая вызвала смех у присутствующих журналистов.