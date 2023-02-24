Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер перепутала Обаму с Байденом
2023-02-24 00:09
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер случайно назвала действующим президентом США Барака Обаму.
Во время брифинга для представителей СМИ Жан-Пьер сказала, что «президент Барак Обама менее часа назад сделал заявление».
Речь шла о поезде, который перевозил химические отходы и сошел с рельсов в американском штате Огайо.
Карин Жан-Пьер несколько раз извинилась за свою оговорку, которая вызвала смех у присутствующих журналистов.
Опубликовано: Светлана Репина