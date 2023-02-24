Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую «принципы справедливого мира» на Украине.

В документе сказано, что Россия должна вывести свои войска с украинской территории и полностью прекратить боевые действия.

Резолюция была внесена США, Великобританией, Украиной, Германией, Литвой, Грузией и Латвией.

В поддержку документа проголосовали 140 государств, еще 38 воздержались. Против голосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея.