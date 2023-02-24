Херш: подрыв США «Северных потоков» должен был помешать Германии открыть трубопровод зимой

Журналист Сеймур Херш, недавно опубликовавший результаты расследования подрывов «Северных потоков», объяснил, для чего США подорвали газопровод.

По его словам, американская администрация была заинтересована в том, чтобы Европа продолжала активно поддерживать НАТО.

Херш отметил, что подрыв «Северного потока» должен был помешать Германии открыть трубопровод при наступлении зимы.

Он уточнил, что США внимательно следят за тем, чтобы европейские страны не прекращали поставки вооружений на Украину.