Американский разведчик Риттер: Россия уничтожит польскую армию за три месяца
2023-02-24 00:45
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Польша не осознает рисков противостояния России.
По его мнению, в случае конфликта польская армия будет уничтожена российскими военными за три месяца.
Риттер объяснил это отсутствием военного потенциала у Польши, ее неготовностью к прямому столкновению.
Он также отметил, что Соединенные Штаты не рассматривают Польшу в качестве полноправного партнера, как и Украину.
Опубликовано: Светлана Репина