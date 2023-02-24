Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Польша не осознает рисков противостояния России.

По его мнению, в случае конфликта польская армия будет уничтожена российскими военными за три месяца.

Риттер объяснил это отсутствием военного потенциала у Польши, ее неготовностью к прямому столкновению.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не рассматривают Польшу в качестве полноправного партнера, как и Украину.