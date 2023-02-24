ООН не приняла предложенную Беларусью поправку к резолюции по Украине

Генассамблея ООН не приняла поправку к резолюции по Украине, предложенную Беларусью.

Поправка предусматривала отказ стран, входящих в ООН, от поставок оружия украинским военным.

Представители Беларуси также предлагали осудить заявления лидеров ряда западных стран по поводу Минских соглашений.

Предлагалось также убрать из резолюции требование по выводу российских войск из Украины и внести в нее призыв к началу мирных переговоров.