Нуланд: США согласны на переговоры по Украине только по «формуле мира» Зеленского

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что американская сторона допускает переговоры по Украине только на основе «формулы мира» Зеленского.

Она напомнила, что от российской стороны не последовало никакой реакции на план, предложенный Украиной.

Нуланд подчеркнула что Соединенные Штаты обязательно поддержали бы проведение переговоров по формуле справедливого мира.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала переговоры на условиях Зеленского невозможными.