Топ-3 правила этикета в Китае, о которых вы не подозревали

Знать правила этикета в Китае важно любому европейцу, который отправляется в Поднебесную.

3 место:

Если вам предстоит деловой ужин с китайцами, вам обязательно нужно знать, как правильно чокаться бокалами за столом. Если вы младше по возрасту или положению по сравнению со своим собеседником, когда вы будете чокаться, ваш бокал ни в коем случае не должен быть выше его.

Чем ниже вы поместите бокал, когда будете чокаться с собеседником, тем больше уважения ему выразите. Кстати, иметь разницу в возрасте или статусе для этого не обязательно.

2 место:

Пунктуальность для китайцев — одно из важнейших правил по жизни. Опаздывать для них преступно. Порой они даже могут застать хозяев дома, к которым собирались в гости, неподготовленными, потому что всегда приходят заранее.

Для них грубо не проявлять терпения к тем, кто по уважительной причине опаздывает. При этом важно понимать, что если уважительной причины у вашего опоздания нет и уж тем более если вы делаете это регулярно, на благосклонность со стороны китайца можно не рассчитывать.

1 место:

Тщательно выбирайте темы, которые хотите обсудить с китайцами. Ваша беседа точно должна быть не о политике. Также лучше воздержаться от негативных комментариев о Китае, китайском языке, традициях республики и обо всем, связанном с этим.

Старайтесь говорить на безопасные темы — природа, путешествия, еда, семья (только не углубляйтесь в эту тему, китайцы не слишком откровенны)