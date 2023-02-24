Топ-3 правила этикета в Китае, о которых вы не подозревали
Знать правила этикета в Китае важно любому европейцу, который отправляется в Поднебесную.
3 место:
Если вам предстоит деловой ужин с китайцами, вам обязательно нужно знать, как правильно чокаться бокалами за столом. Если вы младше по возрасту или положению по сравнению со своим собеседником, когда вы будете чокаться, ваш бокал ни в коем случае не должен быть выше его.
Чем ниже вы поместите бокал, когда будете чокаться с собеседником, тем больше уважения ему выразите. Кстати, иметь разницу в возрасте или статусе для этого не обязательно.
2 место:
Пунктуальность для китайцев — одно из важнейших правил по жизни. Опаздывать для них преступно. Порой они даже могут застать хозяев дома, к которым собирались в гости, неподготовленными, потому что всегда приходят заранее.
Для них грубо не проявлять терпения к тем, кто по уважительной причине опаздывает. При этом важно понимать, что если уважительной причины у вашего опоздания нет и уж тем более если вы делаете это регулярно, на благосклонность со стороны китайца можно не рассчитывать.
1 место:
Тщательно выбирайте темы, которые хотите обсудить с китайцами. Ваша беседа точно должна быть не о политике. Также лучше воздержаться от негативных комментариев о Китае, китайском языке, традициях республики и обо всем, связанном с этим.
Старайтесь говорить на безопасные темы — природа, путешествия, еда, семья (только не углубляйтесь в эту тему, китайцы не слишком откровенны)
Опубликовано: Ангелина Крент