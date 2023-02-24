Генсек НАТО Столтенберг: у стран-членов альянса закончились снаряды для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что резервы снарядов для Украины у государств альянса истощены.

Он отметил, что украинские военные расходуют боеприпасы на поле боя быстрее, чем страны НАТО их производят.

Столтенберг уточнил, что в такой ситуации государства альянса были вынуждены нарастить производство боеприпасов, чтобы поставлять их на Украину.

По его мнению, сейчас идет война на противостояние логистик и на истощение, поэтому необходимо продолжать поддерживать украинцев.