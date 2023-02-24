В США не скрывают скепсиса в отношении китайского плана по Украине

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США видят основания скептически относиться к плану Китая по Украине.

По его мнению, китайская сторона в этой ситуации пытается занять двойственную позицию, «получить и то, и другое».

Прайс пояснил, что Китае старается сохранять нейтральную позицию, но в то же время намерен оказывать поддержку России в проведении спецоперации.

В связи с этим в Соединенных Штатах скептически относятся к мирной инициативе, представленной Китаем.