Yle: Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 без пушек

Yle сообщает, что Финляндия передаст украинским военным три танка Leopard 2, но речь идет не о боевых машинах.

Техника представляет собой бронетранспортеры на базе Leopard 2, которые вместо пушек оборудованы пулеметами.

Такие машины предназначены для разминирования, в передней части у них стоит минный плуг, расчищающий путь от мин.

В Финляндии пообещали обучить украинских военных использовать такие машины в боевых условиях.