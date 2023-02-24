Yle: Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2 без пушек
2023-02-24 01:25
Yle сообщает, что Финляндия передаст украинским военным три танка Leopard 2, но речь идет не о боевых машинах.
Техника представляет собой бронетранспортеры на базе Leopard 2, которые вместо пушек оборудованы пулеметами.
Такие машины предназначены для разминирования, в передней части у них стоит минный плуг, расчищающий путь от мин.
В Финляндии пообещали обучить украинских военных использовать такие машины в боевых условиях.
Опубликовано: Светлана Репина