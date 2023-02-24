Госдеп: самый дорогой подарок в 2021 году Байден получил от Путина

Согласно данным, опубликованным американским Госдепартаментом, самый дорогой подарок Джо Байдену в 2021 году сделал Владимир Путин.

Во время саммита в Женеве российский лидер преподнес американскому коллеге письменный набор хохломы «Москва».

По информации Госдепа, подарок был оценен в 12 тыс. долларов. В качестве обоснования указывается, что отказ от презента поставил бы обоих президентов в неловкое положение.

На том же саммите Байден подарил Путину статуэтку бизона из хрусталя и очки-авиаторы от солнца.