Генассамблея ООН требует «немедленного» вывода российских войск
2023-02-24 06:51
Накануне годовщины вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН в четверг потребовала «немедленного» вывода российских войск, призвав к «справедливому и прочному» миру.
За резолюцию проголосовал 141 человек, против - 7, воздержались 32 страны, включая Китай и Индию.
Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Тарас Медведев
Boeing снова приостанавливает поставку самолетов 787 из-за проверки элемента фюзеляжа
Boeing снова приостановил поставку своих дальнемагистральных самолетов 787 из-за плохого качества изготовления, чтобы более тщательно проанализировать элемент фюзеляжа, сообщило в четверг американское агентство, курирующее авиацию (FAA).Подробнее...
-
-