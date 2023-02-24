Генассамблея ООН требует «немедленного» вывода российских войск

Накануне годовщины вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН в четверг потребовала «немедленного» вывода российских войск, призвав к «справедливому и прочному» миру.

За резолюцию проголосовал 141 человек, против - 7, воздержались 32 страны, включая Китай и Индию.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Донбассе.