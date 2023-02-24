Генассамблея ООН подписала антироссийскую резолюцию в честь годовщины СВО на Украине
По сообщению ТАСС, Генассамблеей была принята антироссийская резолюция, которая приурочена к годовщине начала спецоперации РФ на территории Украины.
В поддержку документа выступили 141 государство.
Не приняли резолюцию Россия, Беларусь, Сирия, Мали, КНДР, Эритрея, Никарагуа. 32 страны, в том числе и КНР, в голосовании участия не приняли.
Проект документа предложили киевские власти, заручившись поддержкой Запада.
Резолюция не содержит призыв к мирным переговорам, но в ней есть требование о выводе войск России с украинских земель.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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