Генассамблея ООН подписала антироссийскую резолюцию в честь годовщины СВО на Украине

По сообщению ТАСС, Генассамблеей была принята антироссийская резолюция, которая приурочена к годовщине начала спецоперации РФ на территории Украины.

В поддержку документа выступили 141 государство.

Не приняли резолюцию Россия, Беларусь, Сирия, Мали, КНДР, Эритрея, Никарагуа. 32 страны, в том числе и КНР, в голосовании участия не приняли.

Проект документа предложили киевские власти, заручившись поддержкой Запада.

Резолюция не содержит призыв к мирным переговорам, но в ней есть требование о выводе войск России с украинских земель.