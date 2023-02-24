Музыканты Scorpions заявили, что больше не будут выступать в России

Немецкая рок-группа Scorpions больше не будет выступать в России из-за конфликта на Украине, а свой знаменитый «Ветер перемен» они поют иначе.

«Я не вижу, чтобы мы снова выступали в России», - заявил гитарист Scorpions Матиас Ябс газете «Mannheimer Morgen».

Он подчеркнул: «Не из-за фанатов. Конечно, они сожалеют об этом. Но из-за внешних обстоятельств это кажется неправильным».

Вместо этого он отметил, что хотел бы играть на Украине вскоре после окончания войны.

«Конечно, мы никогда бы не подумали, что после столь длительного периода мира что-то подобное может произойти в самом сердце Европы», — рассказал Клаус Майне солист и фронтмен всемирно известной группы из Ганновера.

Когда его спросили, понимает ли он, почему экс-канцлер Герхард Шредер выступает за главу Кремля Владимира Путина, Майне лишь кратко ответил: «Нет». Рок-звезда и политик знают друг друга по Ганноверу.

Scorpions были популярны в России с тех пор, как они были первой западной хард-роковой группой, которой разрешили выступать там в 1988 году, еще в советское время.

Их хит «Ветер перемен» 1991 года стал гимном потрясений в Восточной Европе.

Музыкантов принимал в Кремле президент СССР Михаил Горбачев.

Майне перефразировала строки, посвященные Москве в «Ветре перемен», теперь они об Украине.