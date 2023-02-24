Советский Т-72 из Украины ночью прибыл в Берлин для участия в антироссийской акции
2023-02-24 08:06
Подбитый танк, который будет использоваться в Берлине на мероприятиях в честь годовщины начала СВО на Донбассе, прибыл в немецкую столицу.
Остов покореженного танка несколько дней будет служить «памятником войне» перед посольством России на бульваре Унтер-ден-Линден, сообщала газета Süddeutsche Zeitung.
Сообщается, что танк остался на прицепе, который использовался для его перевозки из Украины в Германию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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