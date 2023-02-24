Советский Т-72 из Украины ночью прибыл в Берлин для участия в антироссийской акции

Подбитый танк, который будет использоваться в Берлине на мероприятиях в честь годовщины начала СВО на Донбассе, прибыл в немецкую столицу.

Остов покореженного танка несколько дней будет служить «памятником войне» перед посольством России на бульваре Унтер-ден-Линден, сообщала газета Süddeutsche Zeitung.

Сообщается, что танк остался на прицепе, который использовался для его перевозки из Украины в Германию.