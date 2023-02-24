Польша выставляет дополнительные укрепления на границе с Беларусью и Россией
2023-02-24 08:09
Польша начала устанавливать дополнительные укрепления вблизи Беларуси и России, включая противотанковые ежи.
Об этом сообщило агентство БЕЛТА. Заявление об укреплении границ было сделано главой польского оборонного ведомства Мариушем Блащаком.
На странице Твиттера Блащак рассказал, что его страна размещает дополнительные заграждения в приграничной зоне у Калининградской области РФ.
Принимаемые предупредительные меры, по мнению министра, это "элемент стратегии обороны и сдерживания".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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