Продюсеру Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании дали еще 16 лет тюрьмы
Он уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления. Теперь всплыли новые эпизоды сексуального насилия.
СМИ и поклонники Голливуда уже стали подзабывать о скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Он уже отбывает по делу об изнасиловании и сексуальном насилии 23-летний срок, напоминает СтарХит.
Но теперь ему дали дополнительные 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании. Харви, по сути, предстоит провести за решеткой остаток своей жизни.
Приговор был вынесен в Калифорнии почти 2 месяца после того, как присяжные признали продюсера виновным по 3 новым пунктам обвинения, которые связаны с сексуальными преступлениями.
За пять последних лет свыше сотни женщин заявили, что голливудский магнат их домогался, насиловал либо предлагал свое содействие в получении киноролей в обмен на сексуальный контакт.
От части обвинений из-за отсутствия доказательств Харви с помощью адвокатов сумел избавиться в 2018-м году. Однако тюремного заключения избежать все-таки не сумел.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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