Продюсеру Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании дали еще 16 лет тюрьмы

Он уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления. Теперь всплыли новые эпизоды сексуального насилия.

СМИ и поклонники Голливуда уже стали подзабывать о скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Он уже отбывает по делу об изнасиловании и сексуальном насилии 23-летний срок, напоминает СтарХит.

Но теперь ему дали дополнительные 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании. Харви, по сути, предстоит провести за решеткой остаток своей жизни.

Приговор был вынесен в Калифорнии почти 2 месяца после того, как присяжные признали продюсера виновным по 3 новым пунктам обвинения, которые связаны с сексуальными преступлениями.

За пять последних лет свыше сотни женщин заявили, что голливудский магнат их домогался, насиловал либо предлагал свое содействие в получении киноролей в обмен на сексуальный контакт.

От части обвинений из-за отсутствия доказательств Харви с помощью адвокатов сумел избавиться в 2018-м году. Однако тюремного заключения избежать все-таки не сумел.