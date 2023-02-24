Модель Оксана Самойлова подарила своим детям дорогой автомобиль

34-летняя мама устроила роскошный праздник трем дочерям и сыну. Для них она купила электрокар, хотя достать его было непросто.

На День защитника Отечества Оксана не стала поздравлять своего мужа, рэпера Джигана. Но при этом решила порадовать и удивить своих детей. Модель приготовила для них невероятный сюрприз, сообщает Космополитен.

Сегодня сделаю детям самый дорогой, большой подарок в их жизни, — споделилась Самойлова.

Перед тем, как раскрыть перед Ариелой, Леей, Майей и Давидом подарок, многодетная мама попросила их угадать, каким может быть подарок. Дети решили, что это может быть некое животное либо дерево.

В итоге дети увидели автомобиль, который накрыт красной тканью и украшен воздушными шарами. Вместе с мамой они стянули покрывало, чтобы рассмотреть подарок.

Я мечтала об этой машине полгода. Влюбилась в нее еще, когда увидела летом. Но она оказалась сложнодобываемая. Но вот всё сложилось. Большую часть времени машина будет развозить детей по школам и кружкам. Это первый мой в жизни электрокар. Без налогов, без бензина, с бесплатными парковками, — похвасталась Оксана.

Джиган в этом празднике не принимал участия. Самойлова больше не показывает мужа после возвращения из путешествия за границу. Без рэпера модель отметила День влюбленных и день рождения 3-летнего Давида. Но наконец обмолвилась о проблемах в семье.