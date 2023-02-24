Модель Оксана Самойлова подарила своим детям дорогой автомобиль
34-летняя мама устроила роскошный праздник трем дочерям и сыну. Для них она купила электрокар, хотя достать его было непросто.
На День защитника Отечества Оксана не стала поздравлять своего мужа, рэпера Джигана. Но при этом решила порадовать и удивить своих детей. Модель приготовила для них невероятный сюрприз, сообщает Космополитен.
Сегодня сделаю детям самый дорогой, большой подарок в их жизни, — споделилась Самойлова.
Перед тем, как раскрыть перед Ариелой, Леей, Майей и Давидом подарок, многодетная мама попросила их угадать, каким может быть подарок. Дети решили, что это может быть некое животное либо дерево.
В итоге дети увидели автомобиль, который накрыт красной тканью и украшен воздушными шарами. Вместе с мамой они стянули покрывало, чтобы рассмотреть подарок.
Я мечтала об этой машине полгода. Влюбилась в нее еще, когда увидела летом. Но она оказалась сложнодобываемая. Но вот всё сложилось.
Большую часть времени машина будет развозить детей по школам и кружкам. Это первый мой в жизни электрокар. Без налогов, без бензина, с бесплатными парковками, — похвасталась Оксана.
Джиган в этом празднике не принимал участия. Самойлова больше не показывает мужа после возвращения из путешествия за границу. Без рэпера модель отметила День влюбленных и день рождения 3-летнего Давида. Но наконец обмолвилась о проблемах в семье.
Знаю, что от меня ждут каких-то пояснений, но я пока не готова. Если буду готова, скажу это в своем блоге. В рамках возможного. Прошу СМИ быть деликатными, —написала модель.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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