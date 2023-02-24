Яна Чурикова считает поклонников «Евровидения» психами

Телеведущая раньше была комментатором этого международного музыкального конкурса от РФ, но уверена, что его нормальные люди не смотрят.

Телеведущая Яна Чурикова высказала резкое мнение о музыкальном конкурсе «Евровидение» в своем YouTube-шоу сообщает 5-tv.ru.

Очередной гостьей передачи стала поэт Ирина Секачева, написавшая стихи, которые легли в основу песен многих певцов. На ее счету, к примеру, «Шоколадный заяц», который спел Пьер Нарцисс, и другие хиты «Фабрики звезд».

Секачева в интервью рассказала о работе с группой Максима Фадеева Serebro и певцом Дмитрием Колдуном. И затем призналась, что не смотрит «Евровидение».

Чурикова на это отреагировала неоднозначно. Она заявила, что является еврофаном, но поклонников шоу при этом не считает нормальными людьми.

Большинство нормальных людей „Евровидение“не смотрит. Его смотрят только психи. Мы психи, еврофаны, — подытожила телеведущая.

Нашумевший песенный конкурс стал одним из этапов в карьере Яны Чуриковой.Она была комментатором "Евровидения" от РФ. Но теперь, как известно, представители России не могут принять участие в этом международном проекте.

Первый канал, ВГТРК и Радио «Останкино» после исключения Москвы в 2022 году приостановили членство в Европейском вещательном союзе. В Росии конкурс более не транслируется, напоминает портал.