Нуланд дала комментарии на обвинения Маска в раздувании российско-украинского конфликта
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в беседе с ТАСС дала свои комментарии по поводу обвинения предпринимателя Илона Маска в попытках разжигания военной конфронтации между Россией и Украиной.
Виктория Нуланд сказала, что саму публикацию Маска она не читала, но свой ответ на его обвинения готова дать.
Политик объяснила свою позицию, высказав уверенность в том, что от России "зависит завершение этой войны, и это можно сделать завтра".
Ранее Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации военного конфликта на Украине после того, как она назвала военные базы в Крыму легитимными целями для ВСУ.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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