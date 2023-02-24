Нуланд дала комментарии на обвинения Маска в раздувании российско-украинского конфликта

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в беседе с ТАСС дала свои комментарии по поводу обвинения предпринимателя Илона Маска в попытках разжигания военной конфронтации между Россией и Украиной.

Виктория Нуланд сказала, что саму публикацию Маска она не читала, но свой ответ на его обвинения готова дать.

Политик объяснила свою позицию, высказав уверенность в том, что от России "зависит завершение этой войны, и это можно сделать завтра".

Ранее Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации военного конфликта на Украине после того, как она назвала военные базы в Крыму легитимными целями для ВСУ.