В МИД КНР представили план урегулирования военного конфликта на Украине

Ведомство разместило на официальном ресурсе документ, включающий 12 пунктов. Об этом сообщили в РИА Новости.

Китай делает акцент на то, как важно с уважением относиться к суверенитету и территориальной целостности каждой страны в мире.

Власти Пекина призывают не применять политику двойных стандартов и соблюдать международное право ко всем на равных условиях.

Также одним из пунктов обозначен призыв о прекращении военныхствий и завершении войны, потому что ни в одной войне нет победителей.

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Китай уверен, что обе стороны должны быть сдержаны, стараться предотвратить эскалацию конфликта и избегать ситуации, при которой украинско-российский кризис может выйти из-под контроля.

Новый пункт рассказывает о возможности мирных переговоров. В КНР считают, что только конструктивный диалог может служить выходом из нарастающей конфронтации России и Украины.

Но для ведения переговоров нужно создать правильные условия.

Пекин не обошел вниманием ситуацию с обменом военнопленными и отметил важность противостояния вооруженным атакам на мирные ядерные объекты.

Другая важная позиция, обозначенная в документе, относится к недопущению применения ядерного вооружения.

КНР выступила с призывом к обеим сторонам соблюдать соглашение о доставке зерна через Черное море.

Также Пекин негативно высказался о злоупотреблении санкций, выдвигаемых в одностороннем порядке на фоне украинского конфликта, во избежание новых проблем.

Документ содержит пожелание о создании условий для стабильных цепочек производств и поставок.

Заключительный пункт включает высказывание Китая о готовности со своей стороны конструктивно содействовать послевоенному восстановлению областей, затронутых конфликтом.