Наталья Фриске даст в Петербурге благотворительный концерт в память о сестре Жанне

Собранные в рамках мероприятия средства будут переданы на лечение пятилетней девочки из Мичуринска Анжелики Дмитриевой, у которой ДЦП.

Наталья Фриске запланировала проведение 13 марта благотворительного концерта в память о сестре Жанне, сообщает Рамблер.

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге - на сцене КЗ «Колизей Арена». Об этом сообщается на странице фонда «Жанна Фриске – Я рядом!» в соцсети «ВКонтакте».

Гостей ждет выступление многих известных артистов.

В частности, на сцене выступят Андрей Алексин, Андрей Бриг, Светлана Рерих, Афина, Олег Попков и другие.

Собранные в рамках мероприятия средства будут переданы на лечение пятилетней девочки из Мичуринска Анжелики Дмитриевой.

Ребенок страдает детским церебральным параличом и нуждается в реабилитации и специальном питании.