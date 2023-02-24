Наталья Фриске даст в Петербурге благотворительный концерт в память о сестре Жанне
Собранные в рамках мероприятия средства будут переданы на лечение пятилетней девочки из Мичуринска Анжелики Дмитриевой, у которой ДЦП.
Наталья Фриске запланировала проведение 13 марта благотворительного концерта в память о сестре Жанне, сообщает Рамблер.
Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге - на сцене КЗ «Колизей Арена». Об этом сообщается на странице фонда «Жанна Фриске – Я рядом!» в соцсети «ВКонтакте».
Гостей ждет выступление многих известных артистов.
В частности, на сцене выступят Андрей Алексин, Андрей Бриг, Светлана Рерих, Афина, Олег Попков и другие.
Собранные в рамках мероприятия средства будут переданы на лечение пятилетней девочки из Мичуринска Анжелики Дмитриевой.
Ребенок страдает детским церебральным параличом и нуждается в реабилитации и специальном питании.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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