В Северной Корее угрожают войной Соединенным Штатам Америки
2023-02-24 09:27
Глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын сделал заявление по поводу развертывания стратегического вооружения со стороны США рядом с границами КНДР, а также по поводу совместных военных учений Америки и Южной Кореи.
Квон Чжон Гын заявил, что обозначенная ситуация может быть воспринята северокорейским руководство как объявление войны, что, соответственно, может спровоцировать начало военных действий.
Высказывание главы департамента МИД Северной Кореи приводится интернет-изданием Pravda.ru.
Опубликовано: Храмова Оксана