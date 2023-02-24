Жительница Москвы продала квартиру, чтобы иметь возможность пойти на курсы личностного роста

31-летняя горожанка также набрала кредитов на миллионы российских рублей, уволилась с работы и перестала общаться с родными.

31-летняя жительница Москвы продала свою квартиру и набрала кредитов ради оплаты курсов личностного роста, сообщает Супер.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Екатерина Шуршалова трудилась в банке, платила ипотеку и хотела создать семью. Но в один не самый лучший день новый знакомый предложил ей посетить курсы личностного роста.

Они оказались платными, но очень «эффективными»: Екатерине пообещали фантастическую успешность и богатства. В будущем.

Невзирая на протесты родных, девушка продала ипотечную квартиру и взяла много миллионов кредита. А также - уволилась с работы. Где она живет сейчас, неизвестно - с матерью и родными Катерина перестала встречаться.

Мама девушки считает, что дочка попала под влияние секты. Она сама посетила одно из занятий и вслед за дочерью едва не поддалась на уговоры купить сертификат стоимостью 160 тысяч рублей. Это укрепило подозрения женщины, что курсами управляют очень опытные мошенники.

Женщина обратилась за помощью в полицию, ведется проверка.