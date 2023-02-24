Похудевшая и в тренче: Пугачева и Галкин появилась на концерте подруги Лаймы Вайкуле

Выступление латвийской певицы состоялось в Израиле, Вайкуле собрала в Тель-Авиве полный зал.

Максим Галкин и Алла Пугачева, которые сейчас живут в Израиле, посетили концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве, сообщает Космополитен.

Примадонна была в белом тренче, который подчеркнул ее постройневшую фигуру. Галкин надел черную косуху.

Артисты держались, как романтичная влюбленная пара. Шоумен принес огромный букет, который Алла Борисовна подарила Вайкуле. К слову, певица собрала полный зал и сорвала бурные аплодисменты.

Прошлое лето Алла Борисовна провела в Юрмале. Она на время перебралась в Латвию, чтобы поддержать Лайму, у которой случился рецидив онкологической болезни.

Примадонна находилась рядом с подругой, которой тогда была нужна ее помощь.