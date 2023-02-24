Если Киев не вернет свои территории, Запад «подсластит "горькую таблетку"»

Об этом пишет Филип Шорт, обозреватель издания Time. Он уверен, что при невозможности возврата утерянных территорий Киев может рассчитывать на помощь западных стран для восстановления пострадавших от войны областей.

Филип Шорт считает, что Россия не может позволить себе проиграть в военном конфликте с Украиной.

Для Москвы принятые в состав государства новые территории - это "такой же регион России, как и любой другой".

В связи с этим обозревателю Time наиболее вероятным видится такой исход конфликта на Украине, при котором аннексированные территории, с большой долей вероятности будут сохранены за Российской Федерацией.

Если такое на самом деле произойдет, то "Запад подсластит "горькую таблетку", оказав массовую помощь в восстановлении страны".